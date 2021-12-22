Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek.Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu.

İndirim için kalan ÖTV marjı Benzinde 2,53 TL, Motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

EPGİS açıkladı: Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı

Akaryakıt fiyatlarında indirim Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş indirim yapıldı