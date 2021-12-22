Türkiye Gazetesi

Kur korumalı TL vadeli mevduatın devreye girmesinin yanı sıra, Merkez Bankası'nın da yeni sistemi açıklamasının ardından kurdaki hareketlilik giderek azalırken sabah saat 8.12 itibari ile Dolar 12.35 TL'Den işlem görüyor. Euro/TL ise 13.86'da yer alıyor.

ALTIN DA GERİLEDİ

Bununla birlikte Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı da 710 TL seviyelerine geldi.

Gram altın 700 TL seviyesinden işlem görürken Cumhuriyet altını 4 bin 566 TL alış ve 5 bin 15 TL satış seviyelerinden işlem gördü.

Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 1120 TL alış ve 1245 TL satış seviyesinde işlem gördü.

Türk lirası güvenli liman: Bir günde yaklaşık 2,5 milyar dolar sattık Vatandaşların birikimlerini dövize geçirmesini önleyecek “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü devreye alındı. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 aylık açılabilecek. Vade sonunda mevduat getirisi, dövizdeki primin altında kalırsa, aradaki fark hesap sahibine ödenecek. Böylece TL’de bekleyenler kayıp yaşamayacak.

TL değer kazandı, dolar ve eurodaki düşüş ‘kafalara’ kazındı Antalya'da bir berber, dolardaki sert düşüşü sembolize edip müşterilerinin saçına modelledi. Türk Bayrağının ön planda olduğu saç modelinde, dolar ile euronun ayak altında simgelendiği görüldü.

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi, ihracatçıya vadeli satış başladı Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi geldi. İhracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı başlıyor, işte detaylar...