Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nın sitesinde yayımlandı.



Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.



Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.



Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.



BDDK harekete geçti: Kurdaki olumlu seyri manipüle edenler hakkında suç duyurusu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurdaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışan kişiler için harekete geçti. BDDK’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurdaki olumlu seyri manipüle eden ve kötü amaçlı paylaşımlarda bulunan kişilerin yakından takip edileceği ve suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

BDDK bir gecede bozdurulan dolar miktarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar sert düştü. Konu ile ilgili olarak Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama geldi, işte bir gecede bozdurulan doların miktarı...