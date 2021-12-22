Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zam sonrası gözler memur maaşlarına çevrildi. Hükümet, memurların da enflasyonun altında ezilmemesi için kolları sıvadı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, memur maaşlarının da benzer bir oranda zamlanması için önce Çalışve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

ERDOĞAN İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Ardından heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan görüşme 30 dakika sürdü. Ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Ali Yalçın "Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık" ifadelerini kullandı.



3600 EK GÖSTERGE

Yalçın, toplu sözleşme hükmünün gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerini Erdoğan ile paylaştıklarını da söyledi. Yalçın, ek zam dahil yapacakları teklifler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geleceklerinin bilgisini verdi. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.



ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlara vergi muafiyeti müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti. Düzenlemeyle birlikte memur maaşlarının brüt asgari ücrete kadar olan kısmı, gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Erken seçim olmayacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında muhalefetin erken seçim çağrısına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum" dedi.



Memur-Sen'den ek zam görüşmelerine ilişkin açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakan Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlamasını istedik" dedi.