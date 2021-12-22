Türkiye Gazetesi

Döviz kurundaki yukarı yönlü yükseliş sonrası yaşanan fiyat artışları, düşüş sonrası aynı hızda indirimi yaşamadı. TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, konuya ilişkin merak edilen soruları cevaplandırdı.

"KURDAKİ DÜŞÜŞÜN FİYATLARA YANSIMASINDA BAKANLIK KENDİNİ GÖSTERECEK"



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurda belli bir rahatlama sağlandığını, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasında bakanlığın kendini göstereceğini söyledi. Nurettin Nebati, iş dünyasıyla temaslarının devam edeceğini, Anadolu'da da temaslarda bulunacağını belirtti.

Bakan Nebati, "4 Ocak'ta il başkanları toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile buluştuk. Anadolu'ya da çıkacağız. Diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama. O gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O-bu yok sen-ben yok." diye konuştu.

BAKAN MUŞ: GEVŞEME BEKLENİYOR

Bakan Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Mehmet Muş, kurun düşmesinin ardından fiyatlarda düşüş olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verdi. Ticaret Bakanı Muş, döviz kuruyla birlikte artan fiyatların tekrar düşüp düşmeyeceğine ilişkin soruya fiyatlarda gevşeme beklediğini belirtti.

Bakan Muş açıklamasında, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." dedi.

BÜLENT TURAN: STOKÇULARIN GERİ ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz." dedi.

Son dönemde dolar kurundaki dalgalanmanın rasyonel bir sebebinin olmadığını, tamamen psikolojik ve algı yönetimine dayalı suni bir artış olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sonrası dolarda yaşanan düşüşle bir kez daha gördüklerinin altını çizen Turan, şöyle devam etti:

İhracatı 220 milyar dolara yaklaşan Türkiye'miz, yeni ekonomi politikasıyla dünyanın en güçlü 10 ekonomisi olma hedefini tekrar haykırıyor. Dolar yükseliyor, Engin Bey bize kızıyor; dolar düşüyor, Engin Bey yine bize kızıyor. 'Sen ağlama' şarkısı vardı ya herhalde ağlamanın ortaya konduğu bir gerçekliği doğru bulmuyorum. Milletin sevincine ortak olmak lazım. Dün sokaklar bayram etti. Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir.

İTO Başkanından indirim beklentilerine cevap: Firmalar harekete geçti Döviz kurundaki artışın ardından başta gıda olmak üzere tüm sektörlerde fiyatlar yükseldi. Doların düşüşe geçmesiyle fiyatlarda da düşüş beklentisi başladı. Peki bu düşüş fiyatlara yansıyacak mı? Konuyla ilgili TGRT Haber’de Gülden Kalecik ve Celal Toprak’a konuşan ITO Başkanı Şekib Avdagiç, bütün şirketlerin fiyatlarını yeniden değerlendirmeye aldıklarını ve bununla ilgili olumlu dönüşler olduğunu belirtti.