Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğal gaz tarifesi ile ilgili açıklama yaptı. Elitaş,“ Bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” dedi.

ELİTAŞ, 4 OCAK TARİHİNİ İŞARET ETTİ

Mustafa Elitaş doğalgaz faturalarına ilişkin olarak, “Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz. Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” dedi.



"BOTAŞ'IN ÖZELLEŞTİRMESİ KESİNLİKLE GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

BOTAŞ’ın özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Elitaş, “Öyle bir konu kesinlikle gündemimizde söz konusu değil. BOTAŞ hem gaz tedarikçisi hem ileticisi. Gaz tedarikini sadece BOTAŞ değil, özel sektör kurumları yapıyor ama iletim sadece BOTAŞ'a aittir. Elektrik iletim şirketlerinde de aynı şekil söz konusudur. BOTAŞ'ın özelleştirilmesi gündemimizde olan bir konu değildir” ifadelerini kullandı.

Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife Konutlarda kullanılan elektrik faturalarına getirilen kademeli tarife uygulamasına benzer bir yapı doğalgaz için de kurulacak.

Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Müjdeyi vereceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Azerbaycan ile el sıkıştık Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petroller ve BOTAŞ'ın satışı, doğal gaz tedariği konularında önemli açıklamalar yaptı.