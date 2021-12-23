Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türkiye’nin ilk global gayrimenkul şirketi olma iddiasıyla sektöre adım atan Redstone, yenilikçi franchise sistemiyle hız kesmeden büyümesini sürdürüyor. Kısa sürede Rusya, Güney Afrika, İspanya, Fransa, Almanya, Kazakistan, Polonya ve Amerika’da franchise veren firma yurt içi ve yurt dışında toplam 40 şubeye ulaştı.

Gayrimenkul sektörünün yakından tanıdığı bir isim olan Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran 2022 yılında 100 ofise ulaşmayı hedeflediklerini belirterek "Bundan iki yıl önce kendi markamızı oluşturma kararı aldık. Ancak pandeminin etkisiyle 2021’in son aylarında hayata geçirme fırsatı bulduk. Bu kadar kısa sürede karşılaştığımız yoğun talep, bizi bile şaşırttı" dedi.

"Sadece sosyal medya hesabımdan yaptığım duyuruyla, ilk 24 saat içinde yurt içi ve yurt dışından 1.000’e yakın başvuru aldık" diyen Başaran, "İlk üç ay içinde genel merkez personel sayımız 60’a yükseldi ve daha büyük bir ofise geçmek durumunda kaldık. Kısa sürede Amerika’nın da dâhil olduğu 8 ülkeye franchise verdik. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs başta olmak üzere pek çok ülkeden yatırımcılarla da görüşmelerimiz sürüyor. Redstone’la Türkiye’den dünyaya açılan ilk gayrimenkul franchise markası olarak bir ilki başarıyoruz. Üç yıl için şube sayımızı 300’e çıkararak pazar lideri olmayı hedeflemekteyiz. 10 yıl içerisinde ise dünya genelinde 4 bin ofis ve 10 bin çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca dünyanın farklı noktalarındaki Türklere global anlamda çalışma fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.

FRANCHISE BEDELİ 100 BİN LİRA

Emlak sektörünün değerinin maalesef Türkiye’de yeterince bilinmediğini dile getiren Başaran şunları kaydetti:

"Oysa emlak alım-satım işi; benim için dünyanın en zevkli, asil ve en kazançlı işi. Bu sektöre olan inancımla, bugün bu kadar rekabeti yoğun ve zor bir sektörde uluslararası anlamda girişim yapan ilk kadın girişimciyim. Piyasada en büyük satışları yapan biri olarak, sektöre girişimci olarak bu iddiayla giren biri olmanın da ciddi bir sorumluluğu var. Sahadan gelmenin avantajıyla, diğer firmaların zayıf oldukları noktaları ve eksiklerini biliyorum. Bu da Redstone’un sunduğu fırsatları ve rakamları da daha avantajlı hâle getiriyor.

Örneğin, sektörde broker’ların genel merkeze cirodan verdikleri pay olan ‘royalty’ ücreti, ortalama yüzde 10 iken bu rakam bizde yüzde 5. Ayrıca global şirketlerin franchise ücretleri Türkiye’de 30 bin dolar, yurt dışında ise 100 bin dolarlara kadar çıkıyor. Biz bu rakamı 100 bin TL’ye sabitledik. Redstone olarak gayrimenkul franchise sistemindeki tüm rakamlarını “iyileştirilmiş’ ve ideal oranlarda sunuyoruz. Çünkü beraber kazanmak ve Türkiye’nin bu anlamda yurt dışına açılan ilk markası olmak istiyoruz."

ABD RAKAMLARI SAĞLIKLI DEĞİL

Amerikan şirketlerince domine edilen gayrimenkul franchise pazarındaki rakamların ve verilen çok sağlıklı olmadığına vurgu yapan Başaran “Bu firmaların çoğu, yurt dışındaki genel merkezlerine ve şube sayısı üzerinden rapor verdiği için çok da sağlıklı ve güncel bilgi vermiyorlar. Ayrıca global firmalar Türkiye pazarına girince kendi CRM sistemleri, dünya çapındaki global altyapılarıyla giriyorlar. Biz Redstone olarak her şeyi sıfırdan yapıyoruz. Global bir franchise firması olmak, ciddi bir operasyon gücü gerektiriyor. Yerel bir emlak firması değil de global olmak isteyen bir marka iseniz, tüm adımlarınız planlı ve arkanızda da ciddi bir sermaye olmalı” dedi.

Emlakta en pahalı il Muğla, ilçe Beşiktaş Emlak piyasasında hareketlilik kış aylarında yavaşlasa da, metrekare fiyatları, bazı bölgelerde artık çift haneye oturdu. Ortalama metrekare fiyatları önceki yıl ile kıyaslandığında, yüzde 35-60 arasında bir artış yaşandığı gözlemlendi.

Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 arttı Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 olurken yabancılara yapılan konut satışı ise yılın aynı ayına göre yüzde 48,8 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu