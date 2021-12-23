Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş BAKÜ

Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasındaki bağlar enerji alanında da giderek güçleniyor. Bakü’de Azerbaycan-Türkiye 1’inci Enerji Forumuna katılarak önemli iş birliği anlaşmalarına imza atan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karabağ’da yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırım planlarının olduğunu, ayrıca enerji transferi konusunda mutabakata vardıklarını bildirdi.

KARABAĞ BÖLGESİNDE 'YEŞİL ENERJİ' HEDEFİ

Forumda öne çıkan konulardan birinin elektrik enerjisi olduğuna vurgu yapan Bakan Dönmez “Azerbaycan’ın yenilenebilir enerjiyle alakalı ciddi hedefleri var. Özellikle de işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinde ‘yeşil enerji’ hedefleri bulunuyor. Şu anda Karabağ’daki yatırımlar devlet eliyle gidiyor. Orada hem güneş hem de rüzgâr alanında yatırım planlıyorlar. Türkiye’de bu konuda tecrübesi ve deneyimi olan şirketler de buraya gelip görüşecekler, müzakere edecekler. Anlaşmaya bağlanırsa mutlu oluruz ama henüz sonuçlanmış bir anlaşma yok. Fakat görüşmeler olumlu yönde ilerliyormuş. Yine doğalgaz çevrim santralleri düşünüyorlar burada” açıklamasını yaptı.

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ TRANSFER EDİLEBİLİR

Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik ticaretinin de mümkün olduğuna dikkat çeken Dönmez “Şu anda Azerbaycan ve Gürcistan arasında fiilen elektrik ticareti var. Gürcistan ile bizim aramızda da elektrik ticareti söz konusu. Dolayısıyla Gürcistan üzerinden elektrik enerjisi transfer edilebilir. Yine, Nahçıvan ile Türkiye arasında da elektrik bağlantısını tekrar işlevsel hâle getirmek için mutabakata vardık. İhtiyaç fazlasını Türkiye’ye satabilecekler. Orada bir sorun olduğunda bizden de elektrik transferi olacak. Gürcistan’ın ulusal iletim sisteminin kapasitesine göre ne kadar bir akış olabilir. 3 ülke arasında oturulup müzakere edilmesi gerekiyor” dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, forumda “Doğal Gaz Teslimatına Yönelik Mutabakat Zaptı”na imza attı.

TPAO'NUN DA CİDDİ YATIRIMLARI VAR

Öte yandan iki ülke arasında madencilik, elektrik ve doğalgaz alanlarında beş yeni iş birliği anlaşması imzalandı. Forum kapsamında madencilik alanında da iş birliği anlaşması imzalandığını ifade eden Bakan Dönmez “Belki o iş birliği protokolü ilerleyen safhalarda somut bir madencilik projesine de dönüşebilir ama şu andaki protokolün kapsamı tecrübe ve bilgi paylaşımına ilişkin konuları içeriyor. Azerbaycan’da TPAO’nun da ciddi yatırımları var. İki ülke arasındaki ilişkileri özellikle enerji konusunda üçüncü ülkelere de taşıyabiliriz. Bir potansiyel de görüyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE MÜTTEFİKİMİZ

Avrupa’nın yaşadığı enerji krizinde TANAP ve TAP’ın öneminin daha da arttığını ifade eden Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa’ya gönderilen gazın ilk 11 ayda 7,3 milyar metreküpe çıktığını, bunun 2023’te 11 milyar metreküpe çıkmasını hedeflediklerini söyledi. TANAP’ın Türkiye’nin gaz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığını ifade eden Şahbazov, 2018 Temmuz’undan beri TANAP üzerinden Türkiye’ye 13,6 milyar metreküp gaz taşındığını belirtti. Bakan Şahbazov, Karabağ’ın ‘yeşil enerji’ bölgesine dâhil edilmesi için de Türk şirketleri ile iş birliğinin önemli olduğuna dikkat çekerek “Temiz enerji geleceğine giden yolda Türkiye’yi en büyük müttefik olarak görüyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan'dan muhabirimize 'zafer ödülü' Muhabirimiz Selçuk Böke, Toplumsal Siyasi Süreçlerin Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) tarafından 'zafer ödülü'ne layık görüldü.

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