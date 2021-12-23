Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Döviz kurlarının sebepsizce yükseldiği dönemde en büyük spekülasyonlardan biri de otomobil piyasasında yaşandı. Pandemi kaynaklı devam eden tedarik sıkıntılarına içerideki oto stokçuları da eklenince, fiyatlar kabul edilemez seviyelere yükseldi. Düşük kurdan alınan araçlar, lüks site ve AVM otoparklarına çekildi, piyasada araç bulunamaz hâle geldi. Şimdi dövizde yaşanan düşüşle birlikte stoklar da yavaş yavaş piyasaya çıkmak zorunda kalacak.

DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARA YANSIDI

İstanbul’da faaliyet gösteren büyük bir oto galeri işletmesinin sahibi Ebubekir Alkılıç "Piyasada araba yok değil. Şöyle bir durum söz konusu; eylülde 200 bin TL olan sıfır km bir aracın, aralıkta sıfıra yakın olan ikinci eli 300 bin TL oldu. Bugün dövizdeki düşüş, sıfır km araçlara indirim olarak yansımaya başladı" dedi.

"Mesela Renault ve Peugeot, 14 TL kur seviyesine göre bir indirim yaptı" diyen Alkılıç, "Kurun bulunduğu 12’li seviyelere göre bir düzenleme daha bekleniyor. Bu da olursa, yüzde 10 ekstra indirim demek. Sıfır km’de yaşanacak bu fiyat düşüşleri, önceden alınmış ve bekletilen araçlara da otomatik olarak yansıyacak. Ve bunlar mecburen satışa çıkacak. Bir bayide veya galeride otomobil varsa, yok diyemeyecekler. Hem araç bulmama sıkıntısı bitecek hem de daha düşükten alınabilecek” şeklinde konuştu.

Otomobiller stokçuların elinde patladı Otomotiv sektöründe fiyatlar yüzde 5-10 aşağı çekildi, indirimin ise üç ay içinde yüzde 30'u bulması bekleniyor. Stokçular da ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak.

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