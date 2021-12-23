Türkiye Gazetesi

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Kur Korumalı TL Mevduat" sisteminin gıda ürünlerindeki etkisini değerlendirdi.

Son 3 ayda döviz kurlarında spekülatif bir artış yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu artışa aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde fiyatlar da arttı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının döviz kurlarında yaşanan geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." ifadelerini kullandı.



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Yıldırım, piyasayı regüle etme görevlerinin olduğuna işaret ederek, "Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık." dedi.



'MALİYETLER DÜŞTÜĞÜ İÇİN FİYATLARA YANSIMALI'

Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bunun sosyal sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, bakliyat grubu, zeytin yağları, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarına dikkati çekerek, "Unda fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçek yağında yüzde 11 civarında bir indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenlerde indirim yapmak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam ettiklerini aktaran Yıldırım, piyasayı regüle etmek için patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını anlattı.

Yıldırım, Tarım Market sayılarının artmaya devam ettiğine işaret ederek, Mart 2022'de 1000 mağazaya ulaşacaklarını sözlerine ekledi.



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