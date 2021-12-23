Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,15 puan artarken toplam işlem hacmi de 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,87 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,18 ile turizm oldu.

DOLAR 16 KASIM'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki 3 gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini duyurdu. Dolar/TL, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.



"OMICRON ENDİŞESİ AZALDI"

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel pay piyasalarında Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam edebileceğini söyledi.



BİRÇOK ÜLKEDE İŞLEME ARA

Yarın ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasında Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek. Yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



Borsa İstanbul'da yine devre kesici uygulandı Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu, saat 15.09.26'dan itibaren işlemlerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.



Dolar ve altında yeni rekor! Borsa İstanbul'dan kritik karar Dolar, euro ve altın haftaya nasıl başladı diye merak edilirken Borsa İstanbul'dan yeni bir karar geldi. BIST50 Endeksinde bugün açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara al sat yapmak için doğru zamanın olmadığını önemli olanın varlıkları elde tutmak olduğunu hatırlattı. 17 TL seviyesinin üstüne çıkan dolar 17,74 TL'den işlem görürken 1000 TL'yi aşan gram altın ise 1025 TL'den işlem görüyor.