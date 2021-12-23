Türkiye Gazetesi

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli konular hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Memurlarımıza gerekli ek artışlar yapıldı. Ücretliler için gereken adımlar atıldı. Emeklilerimiz için de ilgili bakanlıklarımız, arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

MEMURA VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bakan Nebati, "Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar. Üreticiye çok önemli destekler sağlıyoruz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek. " açıklamasını yaptı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen yetkilileri ile bir araya gelip memur ve memur emeklisi zamları için görüşme gerçekleştirmişti.

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: CUMHURBAŞKANIMIZA EK ZAM BEKLENTİLERİNİ AKTARDIK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması, hafifletilmesi yönündeki tekliflerinin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini ve ek zam beklentilerini aktardıklarını bildirdi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen Yönetim Kurulunu kabulüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini, düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu sözleşme hükmümüz gereği 3600 ek gösterge/ek göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz."

Külliye'de konu: Memur zammı, ilk açıklama geldi Hükümet, asgari ücretin ardından memur maaşları için de harekete geçti. Memurlara yüzde 40 oranında zam yapılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.

Memur-Sen'den ek zam görüşmelerine ilişkin açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakan Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlamasını istedik" dedi.