Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan İSTANBUL

Faaliyetleriyle yerel ekonominin gelişmesine katkı sağlayan, ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak tanımlanan Göbeklitepe’ye sponsor olarak insanlık tarihinin önemli bir noktasını dünyaya kazandıran Doğuş Grubu, birçok çalışmasının yanı sıra bir dönem Bilgili Grubu tarafından işletilen Park Orman’ı yeniden İstanbul ile buluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Beş duyuyu aynı anda harekete geçirecek bir alan hayaliyle yola çıkan grubun hedeflerini açıklayan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, şehrin kalbinde herkesin rahatça ulaşabileceği, nefeslenebilmek, ağaç gölgesinde çalışabilmek, çocuk ve tabiat seslerine eşlik edebilme hazzının yaşanabileceği bir alan hayal ettiklerini, burada ‘ormanın izin verdiği kadar park’ yapacaklarını söyledi.

148 HEKTARLIK ALANIN 85 HEKTARI KULLANIMA AÇILACAK

Alana inşaat yapmayacaklarını, mevcut alanlardaki binaların rehabilite edileceğini, buradaki dev yüzme havuzunun kapatılıp konser ve sanatsal alanlar için düzenleneceğini söyleyen Karadere, Orman Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların da katkısıyla Park Orman’ın 148 hektarlık alanın 85 hektarlık kısmını İstanbulluların kullanımına açacaklarını bildirdi.

Karadere alanda 22 alan rehabilite edilecek, 8 kilometreye çıkarılacak yürüyüş ve bisiklet parkurları oluşturulacak, açık ve kapalı spor ve çocuk oyun alanları oluşturulacak, çocuklar için topraksız tarım alanları, yeme içme alanları, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenleneceği etkinlikler için düzenlemeler yapılacağını söyledi. Başlangıçta girişi ücretsiz yapmayı düşündüklerini, ardından düşük bir ücret alıp bu ücreti bir sosyal kuruluşa bağışlamayı planladıklarını dile getiren Karadere, hayvanların özgürce dolaşabileceği alanlar, organik temalı mutfaklar, açık hava tiyatro ve sinema imkânları, yemek ve sanat atölyeleri ile düğün, kutlama gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak alanların da olacağını ifade etti.

Organik temalı mutfaklarda, Şef Melih Demiral tarafından bugün uygulanan ekolojik malzeme kullanımı, sıfıra yakın atık, mevsiminde sebze-meyve gibi vazgeçilmez unsurlar yer alacak.

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