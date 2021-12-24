Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Fiyat artışı ve stokçuluk yapanın gözünün yaşına bakılmayacak” sözleriyle bu konuda kararlı bir duruş sergilerken, stokçuluk yapanlara yönelik cezaları artıran kanun teklifinin Meclis Genel Kurulunda ocak ayının ilk haftası görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Bununla beraber Ticaret Bakanlığı da 1 Ocak’tan itibaren denetimlerini sıkılaştırmaya hazırlanıyor.

2 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Geçtiğimiz yıl kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, pandemi döneminde mal ve hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 500 bin TL’ye kadar ceza kesilebiliyordu. Yeni yılda denetimlerini sıkılaştırmaya hazırlanan Kurul ile Gelir İdaresi Başkanlığı, kur düşüşünü fiyatlarına yansıtmayan ve stokçuluk yapan iş yerlerine yüklü miktarlarda para cezası kesecek.

Stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Fahiş fiyat artışı yapanlara ise 100 bin TL’ye kadar para cezası kesilecek. Cezaların miktarı, işletmenin çapına, yaptığı fiile ve üretim hacmine göre değişecek.

BAKAN MUŞ: DENETİMLER ARTACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz” ifadelerini kullandı.

Fahiş zam için acil tedbir şart İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, dövizi bahane ederek piyasalarda yaşanması muhtemel zamlarla ilgili olarak devletin, bazı sektörlerdeki ürünlere fiyat sınırı koyabileceğini söyledi.

Marketlere cezanın sebebi fahiş fiyat değil kartelleşme Zincir marketlere verilen rekor cezayı değerlendiren Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle "Konu bugünün konusu değildir. 2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele geçirilmiştir. ‘Bozuk fiyatların düzelttirilmesi’ diye etiketlerde fiyat artışlarına gidilmiş” dedi.