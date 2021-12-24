Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları hakkında bir açıklama daha yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:







Bakan Nebati duyurdu: TL mevduatına geçiş 10 milyar lirayı aştı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıp, yüksek faizin kesin çözüm olduğunu söyleyenlere tokat gibi bir cevap olduğunu ifade etti. Kur korumalı TL mevduatına geçiş işin de rakam veren Bakan Nebati, 10 milyar lirayı aştığını duyurdu.

Bakan Nebati: Kredileri çekerek dolara yatırdılar Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, dolara yatıranları tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati "Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık. Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz, gerçekten üretim yapana kredi imkânı tanıyacağız" dedi.