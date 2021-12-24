Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, 3 Aralık Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.

Merkez Bankası, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.

Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.



Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası kur korumalı sistemin ayrıntılarını paylaştı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin uygulama talimatı yayımladı.