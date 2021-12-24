Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul (BİST) yatırımcılara sunduğu hizmetleri çeşitlendiriyor. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işleme açılan Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Fiziki Teslimatlı Dolar-TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin ardından piyasalarda derinliğin artmasına katkı sağlamak amacıyla Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini (DİBS) de işleme geçirmeye hazırlanıyor.

FAİZ RİSKİ YÖNETİLECEK

Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmeleri kurumsal ve finansal yatırımcılarının faiz risklerini daha kontrollü bir yönetilmesini sağlayacak. Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmeler, ilgili DİBS’in vade sonunda fiziki teslimatı ile sonlanacak.

KURUMSAL VE BİREYSEL YATIRIMCILARDA YARARLANABİLECEK

DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcılara da hitap edecek.



Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, DİBS Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile ilgili “Özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkân verecek.” dedi.

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