Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni TL mevduat sistemini açıklamasıyla döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Dövizdeki düşüş altın fiyatlarına da yansımaya başladı. Gram altın 630 liranın altında seyretmeye başladı.

OMİCRON ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımı yöntemini kullanmaya başlıyor. Özellikle piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım hamlesini ne zaman yapacağına odaklandı.

Bununla birlikte koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un hızla yayılmaya başlaması tedirginliği artırıyor. Ekonomik aktivitenin yine durma noktasına gelme ihtimali nedeniyle emtia fiyatlarında da olumsuzluk seyrediyor. Avrupa'da bazı ülkeler kapanma açıklarken Japonya, Omicron kaynaklı herhangi ek tedbir alınmayacağını duyurdu.

İşte güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, alış 654 TL, satış 660 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 949 TL. Fiyatlarda 289 lira düşüş gerçekleşti.

10 GRAM ALTIN NE KADAR?

10 gram altın, 24 Aralık 2021 Cuma günü 6.816 TL'den işlem görmektedir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış 1.069 TL, satış 1.091 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.568 TL. Fiyatlarda 477 lira düşüş gerçekleşti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, alış 4.401 TL, satış 4.446 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.389 TL. Fiyatlarda 1.943 lira düşüş gerçekleşti.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 2.119 TL, satış 2.163 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.136 TL. Fiyatlarda 973 lira düşüş gerçekleşti.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, alış 4.270 TL, satış 4.313 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.273 TL. Fiyatlarda 1.960 lira düşüş gerçekleşti.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın, alış 4.331 TL, satış 4.375 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.259 TL. Fiyatlarda 1.884 lira düşüş gerçekleşti.

Diş ağrısı sanıp gitti, altından bambaşka bir şey çıktı Halk arasında ‘delirten hastalık’ olarak bilinen ‘trigeminal nevralji’ yüzünden tam 18 yıldır ağrı çeken ve ağrıdan kurtulmak için 6 sapasağlam dişini çektiren Mehmet Selim Koçak, sağlığına kavuştu. Koçak hastalığı yüzünden yemek yiyemiyor, yüzünü yıkayamıyor, dişlerini dahi fırçalayamıyordu.

Çeyrek altın fiyatlarında düşüş: İşte 23 aralık altın fiyatları 23 Aralık gram altın 619 lirayken çeyrek altının satış fiyatı 1,057 yarım altının fiyatı ise 1.989 liradan alınıp 2,099 liradan satışı yapılıyor.

Dolarda düşüş sürüyor: 11 liranın altına indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TL'yi koruma hedefini açıklamasının ardından dolar ve euro'da hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Bugün itibariyle kurdaki hızlı düşüş sürerken dolar 11 liranın altına gerileyerek 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro'da doları takip ederek son bir ayın en düşüğü olan 12 sınırına indi.