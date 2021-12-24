Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için kur rakamını her gün açıklıyor.

Bugün için geçerli olan kur dolar için 11,6738 olarak açıklandı. Kur rakamı dün 11,6399 olarak duyurulmuştu.

HESABA YANSITILIYOR

Kur korumalı mevduat sisteminde 3, 6, 9 ve 12 aylık hesaplar açılabiliyor. Vade sonunda en az Merkez Bankası'nın politika faizi (şu an yüzde 14) kadar faiz geliri elde edilebiliyor. Sisteme göre kurda artış olması durumunda aradaki kur farkı da hesaba yansıtılıyor.

Dövizde çözülme hızlandı: Dolarda yeni tahmin 9 lira Hükûmetin hamleleriyle 11 liranın da altına sarkan dolar kurunda bazı tahminlerde 9 liralık seviye dillendirilmeye başlandı.

Dolar kumarbazını Türk lirası çarptı Tıpkı bahisçilerin yaptığı gibi doların 20 TL’ye yükseleceği varsayımıyla işlem yapan yabancı yatırımcılar, hükûmetin hamlesiyle ters köşe oldu.

Dolarda düşüş sürüyor: 11 liranın altına indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TL'yi koruma hedefini açıklamasının ardından dolar ve euro'da hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Bugün itibariyle kurdaki hızlı düşüş sürerken dolar 11 liranın altına gerileyerek 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro'da doları takip ederek son bir ayın en düşüğü olan 12 sınırına indi.