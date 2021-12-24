Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle buluşmasında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülke olarak İzmir İktisat Kongresi'nden beri ekonomide kendimizi bizi hedeflerimize ulaştıracak yön tayin etmenin içerisindeyiz.

Hep söylediğim gibi 1923 İktisat Kongresi kararlarının ömrü 1929 büyük buhranına kadar sürmüştür. Rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattıkları atılımların akıbetleri de hepinizin malumu. Türkiye Büyük Ekonomik hamlemizi yapabilmemiz için önemli ölçüde tamamlamayı başardık.

Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Mayıs 2013 faiz 4.5'e kadar indirdiğimiz dönemdir. Enflasyon yine o dönemde 6.51. Arkadan patlayan ne oldu Taksim Gezi olayları patladı. Bizim bu manevramızı hazmedemeyen güçler bu adımı attılar. Bununla orada adeta duvara çarpma olayı oldu. Bir konu daha var. Göreve geldiğimizde IMF'e olan borç 23.5 milyar dolardı. Biz bu IMF'e olan borcumuzu yine Mayıs 2013'te son taksiti ödeyerek IMF ile olan işimizi bitirdik.

Şu anda IMF'e borcumuz olmadığı gibi IMF'le herhangi bir kontağımız da yok. Ana muhalefet ve yanındaki birileriyle otellerin arka kapılarında malum bazı çalışmaları IMF ile yaptılar. Ana muhalefetin sözcüsü eski hazineci midir nedir o da kulislerin içerisinde bizzat bulundu. Bunlar bize de zaman zaman IMF'i tavsiye edenlerdir. IMF ile bağlarımızı kopardıktan sonra kendileri IMF ile ana muhalefet, yavru muhalefet beraber banka ya da otellerin arka kapılarında kulislerinde kendilerine göre çalışmalar yürüttüler.

Merkez Bankası rezervleri 115 milyar doların üzerinde.

Amacımız, ülkemizin ilk 10 ekonomi arasında yer almasını sağlamaktır.

Ekonomide tarihi değişim başlattık. Yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma modelini bıraktık. Açıkladığımız paketin ardından kurun üzerindeki köpüğün bir günde kalkmış olduğunu gördük.

Tüm esnafçılara, sanayicilere sesleniyorum. Günde bir kaç kez etiket değiştirenler fiyat değiştirenler kusura bakmasınlar takipte olacağız. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yoktur. Dolardaki artış ile nasıl fiyatları yukarı çektilerse aynı hızla indirmelerini bekliyoruz. Şayet hızlı fiyat indirmeler gerçekleştirilmezse stokçuların fahiş fiyatçıların üzerine gideceğiz.

Ayrıntılar geliyor...