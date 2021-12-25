Türkiye Gazetesi

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, düzenlediği sektör istişare toplantısıyla mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün 2021 yılını değerlendirerek, sektörün 2022 yol haritasını çizdi. Birlik üyelerinin yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katıldığı toplantıda Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firmalara ve haberleriyle sektörün yanında olan basın mensuplarına ödül verildi.

"İHRACATTA KONSANTRASYON PROBLEMİMİZ BULUNUYOR"

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün son 10 yılda üretimde, kalitede, tasarımda dünyadan övgü aldığını dile getirerek “Sektörlerimizde yerli ve millî kaynakları kullanıyor, tasarım ve inovasyonu Türkiye için bir katma değere dönüştürüyoruz. Sektörümüz 2020’de yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamın 2021’de yaklaşık yüzde 30 artışla 7 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Ancak ihracatta istediğimiz noktada olmadığımızı ve gerçek potansiyelimize ulaşamadığımızı da çok iyi biliyoruz. İhracatta konsantrasyon problemimiz bulunuyor. Sektörde zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Küresel tedarik zinciri bozuldu, mevcut bir küresel enflasyon var bu fırsatları iyi değerlendirerek ülkemize daha fazla girdi sağlamamız gerekiyor. Sektörde katma değeri yüksek ihracata yönelmeli, kurumsallaşmalı, üretimi artırmalı ve ölçek ekonomisine geçmeliyiz” dedi.

Güleç, hedeflerinin dünya ticaretinden yüzde 5 pay almak olduğunu kaydetti.

GAZETEMİZE ÖDÜL

Toplantıda, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firmalara, birlik üyelerine ve haberleriyle sektörün yanında olan gazetecilere ödül verildi. Ödül alanlar arasında Ekonomi Müdürümüz Canan Eraslan da yer aldı.

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