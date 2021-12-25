Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Dolarda yaşanan hızlı yükseliş gayrimenkul sektörüne yaradı. Döviz ve altınını bozduran vatandaş yeni projelere koşunca satışlar arttı. Aşçıoğlu’nun Zeytinburnu Selenium Park’ta üç ay önce ön satışa sunulan dairelerin yüzde 50’si satıldı. Satışların yüzde 40’ı ise son bir ayda gerçekleşti.

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, Ataköy’de hayata geçirdikleri üç ayrı projenin ardından Selenium markasını şimdi de Zeytinburnu’na taşıdıklarını belirterek “Günümüzde ev sahibi olmak isteyen herkes kalabalıktan uzakta sakin bir hayat sürmek ister ancak şehirden uzak olmak istemez. Aşçıoğlu olarak bu fikri, Selenium Park ile vadediyoruz. Arazinin benzersiz konumu dışında, proje peyzaj alanın araç erişimine kapalı olması, 1+1 tip dairenin bulunmaması, yatay mimarisi ve tamamen yerliler öncelikli satış stratejisi ile yüzde 85 oranında yaşam amaçlı satın alma kararı ile karşılaştık. Ağustos 2023’te teslim edeceğimiz Selenium Park’ta yüzde 50 satış başarısı yakaladı” dedi.

İrfan Aşçıoğlu, dolardaki yükselişin gayrimenkul sektörüne eksiyle ilgili olarak da “Biz Selenium Park’a başlarken doların 10-11 lira olacağını öngörmüştük. Dolar arttığında da fiyatlarımızda değişikliğe gitmedik, sabit tuttuk. Gerilemesiyle de konut fiyatlarının düşmesini beklemiyoruz. Tam tersi aratacak. Satılır mı diye bir derdimiz yok” ifadelerini kullandı.

MAKARNACI TURŞUCU MÜTEAHHİT OLDU

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Aşçıoğlu “Bodrum ile İzmir Urla ve Çeşme’de yer bakıyoruz. Sariyer’de de bir arsamız var. Onu değerlendireceğiz. Ancak son dönemde arsa stoku ve kentsel dönüşüm konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Maalesef tecrübeye önem verilmiyor. Kendini Makarnacı, turşucu firmalar GYO olup proje üretiyor. Bizim gibi köklü firmalar ise geride kalmaya başladı. Oysa yapı tecrübe ister. Eğer projeler emin ellerde olmazsa yarın deprem olduğunda Allah muhafaza büyük sorunlar yaşarız. Türkiye’nin mahir firmalara ihtiyacı var” diye konuştu.

Son zamanlarda tedarik zincirinden yaşanan sorunlara da değinen Aşçıoğlu “Parayı verip malzeme alamadığımız zamanlar oluyor. Maliyetlerde dolar bazında artış var. Bu durum Türkiye’ye özel değil. Bütün dünya için geçerli” dedi.

METREKARESİ 30 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Tarihî Yarımada’ya komşu ve tarihî kara surları manzaralı Selenium Park 1 milyar TL’lik yatırım değeri ile 18 dönüm alan üzerinden yükseliyor. Selenium Park’ta 112 metrekareden 352 metrekareye kadar farklı büyüklüklerdeki daireler ile 63 metrekare ile 182 metrekare arasında değişen alanlarla teras ve bahçe seçenekleri bulunuyor.

Ön satış sürecinde metrekare satış fiyatları 30.000 TL’den başlayan projede 2+1’den 5,5+1 bahçe dubleksine kadar farklı daire seçenekleriyle toplam 195 adet bağımsız bölüm yer alıyor. Villa konforunda bahçeli ev keyfi sunan Selenium Park’ta bahçeli ev seçenekleri ise 3+1’den 5,5+1 seçenekleri sunuluyor.

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Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 arttı Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 olurken yabancılara yapılan konut satışı ise yılın aynı ayına göre yüzde 48,8 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu

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