Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

2021 yılında, 2019 cirosunu yüzde 80 oranında yakalamayı başaran İsfanbul Tema Park, 2022’de misafir sayısını bir milyona çıkarmayı hedefliyor. Eğlence ve turizm sektörünün pandemiden olumsuz etkilediğini dile getiren İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger “2021 yılının büyük bir kısmını kapalı geçirdik ve temmuz ayı itibarıyla kapılarımızı tekrar açtık. Açıldığımız ilk günden itibaren oldukça yoğun bir talep aldık. Bu dönemde 450 bin yerli ve yabancı misafir ağırladık. Yüzde 50 kapasite ile çalışmamızı göz önüne alırsak bu rakamı oldukça başarılı bulduğumuzu açıkça söyleyebilirim. Bu yıl ciro anlamında da 2019 rakamlarını yüzde 80 oranında yakaladık. Turizm ve eğlence sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında olduğunu düşününce yakaladığımız rakamları gerçek birer başarı olarak görüyoruz. İsfanbul Tema Park olarak 2022 yılında da yatırımlarımızın ve emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağımızı, bu yıla kıyasla misafir sayımızı iki kat artışla 1 milyona çıkaracağımızı öngörüyoruz” dedi.

400 BİN TURİSTE ULAŞIRIZ

Tankut Tonger Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerdeki olumlu ilişkilerin eğlence sektörüne de yansımasını beklediklerini belirterek “İstanbul’a gelen her 10 turistten bir tanesini İsfanbul’da ağırlıyoruz. Bu yıl 200 bin yabancı turist ağırladık. Yabancı turistlerin çoğunluğunu Körfez ülkelerinden gelenler oluşturuyor. Arap turistler ortalama 7-8 kişilik bir aileden oluşuyor. İstanbul’a geldiklerinde bir hafta geçiriyorlar. Bir gününü de İsfanbul için ayırıyorlar. 2022’de 200 milyon lira ciro bekliyoruz. 400-500 bin turistle bunu çok rahatlıkla yakalarız” diye konuştu.

DİJİTAL YATIRIMLARI ARTIRACAK

Somestir tatili için hazırlıklarını tamamlayan İsfanbul Tema Park Sömestir, yeni döneme ise 18 Mart’ta start verecek.

Yeni döneme hazırlık için 2,5 milyon avro yatırım yapacaklarını dile getiren Tonger “Tedarik zincirinde yaşanan kırılma sebebiyle ürün tedarikinde zorlanıyoruz. Ancak iki yıl sonrasına sipariş verebiliyorsunuz. Onun için bu yıl yatırımlarımız dijital ağırlıklı olacak. İki yeni oyuncağımız daha olacak. Bunlardan biri uçan tiyatro. Ziyaretçilere dijital ortamda uçma hisse yaşatacağız” dedi.

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