Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kızılcahamam’da AK Partili belediye başkanlarına yaptığı sunumda yeni ekonomi modeli ve “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesabının detaylarını anlattı.

Edinilen bilgilere göre Bakan Nebati, sunumunda döviz kurunun düşmesiyle beraber fiyatları indirmeyenlere tepki göstererek “Jet hızıyla çıkardılar fiyatları, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar. Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan... Hazine ve Maliye’nin sopası!” dedi. Yeni ekonomi modelinin Türkiye’ye özgü olduğunu, bununla yüksek büyüme ve düşük cari açığın hedeflendiği belirten Nebati “Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrarın korunması gerekiyor. Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak. Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak. Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak. Piyasa beklentilerini iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak” diye konuştu.

ÖRNEKLERLE ANLATTI

Bakan Nebati’nin sunumunda, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili örnek bir tablo gösterdiği de öğrenildi. Örnek tablo ile; 100 bin TL yatıran bir müşterinin 3 bin 490 TL mevduat geliri elde ettiği, dövize yatırması durumunda ise parasının 110 bin lira olacağı, bu sebeple aradaki 6 bin 510 TL’nin Merkez Bankası tarafından ödeneceği anlatıldı.

Bakan Nebati, Türkiye’nin ihracat kapasitesinin olduğunu ve doğrudan yabancı çeken bir merkez hâline geleceğini ifade etti. Yastık altında tahmini 5 bin ton altının olduğunu, bu doğrultuda toplamda 280 milyar doların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini aktaran Bakan Nebati “Cari açığı azaltmak için de özellikle sanayi ara malı girdilerinde ithalat bağımlılığını azaltacak, üretimde katma değeri artıracak teknolojik ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Küresel ölçekte talep gören ya da görmesi beklenen ürün ve hizmetler üreten sektörler ile TOGG, çip ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren stratejik firmalar desteklenecek” ifadelerini kullandı.

‘GÖZLERİME BAK’ CEVABI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmayı da değerlendiren Bakan Nebati şunları söyledi: Nereye baksak ‘Merkez Bankası faizleri artırmadan olmaz’ diyorlar. Yoğun bir çalışmadan sonra Cumhurbaşkanı’mız televizyonların karşısına geçti ve dolar 18’den 13’e çakıldı. Konuştukça da, Allah verdi. Sonra bana ‘Neden böyle keyiflisin?’ diye sordular. ‘Gözlerime bak anlarsın!’ Çünkü keyfimiz yerinde. Cumhurbaşkanı’mız yine haklı çıktı.

HESAPLARA SINIR YOK

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarından Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin faydalanabileceğini, uygulamadan da birden fazla defa yararlanılmasının mümkün olacağını ve alt/üst limitin olmayacağını duyurdu. Bankaların kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Merkez Bankasınca (TCMB) belirlenen faiz oranının altında olmayacak. Azami faiz ise en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek.

Bakan Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması Bakan Nebati, memurlara gerekli ek artışların yapıldığını söyleyerek, emekliler için de ilgili bakanlıkların, çalıştıklarını açıkladı.

Bakan Nebati duyurdu: TL mevduatına geçiş 10 milyar lirayı aştı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıp, yüksek faizin kesin çözüm olduğunu söyleyenlere tokat gibi bir cevap olduğunu ifade etti. Kur korumalı TL mevduatına geçiş işin de rakam veren Bakan Nebati, 10 milyar lirayı aştığını duyurdu.

Bakan Nebati: Kredileri çekerek dolara yatırdılar Kredi Garanti Fonundan kredi çekip, dolara yatıranları tespit ettiklerini vurgulayan Bakan Nebati "Belli gruplara gitmiş krediler. Buna meydan vermeyeceğiz artık. Dürüst çalışanlara devletin şefkatli yüzünü göstereceğiz, gerçekten üretim yapana kredi imkânı tanıyacağız" dedi.