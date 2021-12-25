Türkiye Gazetesi

Vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni adımlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, atılacak olan yeni adımların yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini açıkladı.

OCAK AYININ İLK HAFTASINI İŞARET ETTİ

Bakan Nebati, gelecek olan yeni teşviklerin tarihini açıkladı. Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" diyerek tarihi açıkladı.

FİZİKİ ALTIN YA DA NAKİT OLARAK ÇEKEBİLECEK

Gelen yeni teşviklerde kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edebilecek.

KREDİ KULLANILARAK KAR PAYI ALINACAK

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.

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