Türkiye Gazetesi

Kripto para platformu Binance’ye ceza şoku. MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde tespit edilen ihalelere ilişkin, Binance’ye en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Alınan bu kararla Türkiye ilk defa kripto para alanın ceza kesmiş oldu.

1 MAYIS’TA YÜKÜMLÜLERİ ARASINA EKLENMİŞTİ

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehberde yayımlamıştı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİ TEK TEK SIRALANMIŞTI

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır Ekonomi gazetecileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur artışı sırasında yükselen fiyatların hızlı bir şekilde düşmesini isterken kripto paraya ilişkin, "Yasa hazır yakında gecikmeden Meclis'e göndereceğiz" dedi.

21 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Uzmanlardan kripto paralarla ilgili kritik tahmin Kripto para piyasası düşüşüne devam ederken, Bitcoin dolar bazında gerilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, 50 bin dolar direncini aşamadı ve düşmeye devam ediyor. Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki düşüşler devam ederken, yeni yıla günler kala uzmanlardan önemli açıklamalar geldi.

Kripto paralara Fed dopingi: İşte Bitcoin ve Ethereum'da son durum Kripto para yatırımcıların merakla beklediği Fed’in faiz kararı dün akşam açıklandı. Fed, faizi sabit tutarken faiz artırımı beklentilerine yönelik olan açıklamalarıyla Kripto paralarda yükseliş yaşandı. Fed’in 2022 ve 2023 yıllarında 6 adet faiz artırımına yönelik açıklamalar yapması ve enflasyonun kalıcı olacağına yönelik gözlemleri kripto para birimlerinde artışa neden oldu. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, Bitcoin ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Bitcoinin değerinin sıfıra düşebileceğini öne sürüldü.