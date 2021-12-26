Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en çok ihracatı gerçekleştiren ilk 100 firma, düzenlenen tören ile “İhracatın Yıldızı” ödülünü aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen ödül töreninde sahneye çıkan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye’nin çeyreklik büyümelerine dikkat çekerek “Türkiye büyüme potansiyeli yüksek bir ülke. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor. İhracatımızın büyümeye katkısı son çeyrekte 6,8 puan olarak gerçekleşti. Toplam üç çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı yüzde 5,1’dir. Bunlar Türkiye için ihracatın, döviz gelirinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"Pandemi sürecini başarıyla yönettik ve siz kıymetli ihracatçılar sayesinde 2020 yılını daha rahat geçirdik" diyen Turagay, "Salgının yanı sıra konteyner başta olmak üzere birçok zorluk yaşadık. Ama tedarik zincirinde yaşanan kırılmayı ve süreci iyi yönettiğimiz için Avrupa’dan Türk mallarına talep attı. Avrupa Birliğine ihracatımız yüzde 34,1 oranında arttı ve 84 milyar dolara çıktı. Amerika’ya ihracatımızı yüzde 45,1 oranında arttı ve 13,2 milyar dolara çıktı. Bunları siz değerli ihracatçılarımız yaptı. Bütün ihracatçılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İHRACATIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılında 100 ihracatçıya ödül vermenin son derece anlamlı olduğunu dile getirdi.

Gülle, pandemi döneminde tedarik zincirinden yaşanan kopmamanın Türk ihracatına olumlu yansıdığını belirterek “Bu avantaj sayesinde daha önce hiç yapmadığımız ülkelerle 23 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunun önümüzdeki sene daha fazla artacağını görüyoruz. İhracatımız artarak devam edecek. Hedefimizi artık her ay 20 milyar dolar ve üzeri ihracat olduğunu görürsek önce 250 milyar dolar akabinde de 300 milyar dolar rakamına çok rahat ulaşırız” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise ödül töreninde yaptığı konuşmada “13 bine yakın firmadan oluşan ihracatçı ordumuzla 198 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında 9,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021’de yüzde 30 büyüdük ve yılı 12 milyar dolara yakın ihracat seviyelerinde kapatmaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün açıklanacak kasım ayı ihracat rakamlarının yeni bir cumhuriyet tarihi rekoru olacağını müjdeledi.

İHBİR, ihracatın bir'inci'lerini ödüllendirdi: Türkiye'nin önü açık Hububat ve Bakliyat İhracatçıları Birliği, ihracata değer katanlara ödül verdi, teşekkür etti. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “Üçüncü çeyrekteki 7,4 büyümenin 6,8’i ihracattan geldi. Ham madde sıkıntısı çekiyoruz ama gıdada kendi kendimize yetebileceğimizi yeniden gördük. Türkiye’nin önü daha da açılacak. Potansiyelimize inanalım” dedi. Törende Türkiye’nin en köklü yayın kuruluşlarından İhlas Medya’ya ihracatçılardan üç ödül birden geldi.

TİM Başkanı'ndan ihracatçılara çağrı: Mal kıymetli, ucuza satmayın! Türkiye’nin pandemi döneminde tedarik zincirini kırmayıp üretime devam etmesiyle 23 milyar dolarlık yeni siparişin gelmesini sağladığını anlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılara ucuz ürün satmamaları konusunda şu çağrıyı yaptı: Mal, emtia, gıda kıymetli. Ucuza bir şey satmayın. Almak istediğinizde bulmakta zorlandığınız bu emtiaları kaptırmayalım. Devletin bize vermiş olduğu desteklerin değerini iyi bilerek mallarımızı değerinde satmamız gerekiyor.