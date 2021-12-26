Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kâmil Özcan, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Ertürk, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz, KÖY-KOOP Merkez Birliği Başkanı Eray Çiçek ile Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu; süt sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

İNDİRİM BEKLENTİSİ

Döviz fiyatında meydana gelen düşüş dolayısıyla yem firmalarının fiyatlarda indirim yapması gerektiğine işaret edilen açıklamada, kaç firmanın bu şekilde davranacağını ve ne kadar indirim yapılacağının zaman içinde görüleceği belirtildi.

Açıklamada “Beklentimiz yem fiyatlarında daha büyük düşüşlerin olmasıdır. Ulusal Süt Konseyinin yeniden toplanması ve yeni karar alması elzemdir. Maliyetlerde öngörülemeyen değişimler yaşıyoruz. Çiğ süt fiyatı en kısa zamanda süt-yem paritesine göre revize edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Haydi fiyatları indirin! Roket hızında çıktı, paraşüt gibi düşmesin Kurlarda zirve noktalarından itibaren gerçekleşen yaklaşık yüzde 30’luk düşüş, gıda ve otomobil başta olmak üzere vatandaşı ilgilendiren birçok üründe indirim beklentisini yükseltti. Sektör temsilcileri de bir hafta içinde ‘etiketlerde hissedilir ucuzlama’nın görüleceğini vurguluyor.

Bu da zeytin sütü: 100 kilodan 2 kilo çıkıyor, fiyatı el yakıyor Balıkesir'de organik zeytinlerin taş değirmende ezilerek üretilmesiyle ortaya çıkan zeytin sütünün kilogram fiyatı 400 ile 600 lira arasında değişiyor.