Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasının değerini arttırma ve vatandaşların döviz talebini azaltmak için kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat sistemini açıklamıştı. Açıklanan yeni sistem ile dövizde sert bir düşüş yaşanmıştı. Dövizdeki bu düşüş altın fiyatlarına da yansımıştı. Gram altın fiyatı 637 TL, çeyrek altın fiyatı ise 1075 TL ile güne başladı. Yaşanan düşüşle beraber altın yatırımcıları "26 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunu sormaya başladı. İşte güncel altın fiyatları.

İşte güncel altın fiyatları;

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.455,00

SATIŞ: 4.522,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.149,00

SATIŞ: 2.224,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.075,00

SATIŞ: 1.110,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 637,83

SATIŞ: 638,33

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 605,34

SATIŞ: 632,29

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.301,47

SATIŞ: 4.391,23

ATA ALTIN

ALIŞ: 452,00

SATIŞ: 4.540,00

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