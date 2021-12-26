Türkiye Gazetesi

Ekonomi ve İş Araştırmalı Merkezi, yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunun 2022 yılı versiyonunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre dünya ekonomisi ilk kez 2022 yılında 100 trilyon doları aşacak. Aynı zaman dünyanın en büyük 10 ülke ekonomisi de sıralandı.

CEBR’in yayınladığı raporda 2036’da dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi de açıklandı. Raporda açıklanan verilere göre ilk 10 ülke belli oldu.

İşte 2036’da dünyanın en büyük 10 ekonomisi;

1-Çin

2-ABD



3-Hindistan



4-Almanya



5-Japonya



6-İngiltere



7-Fransa



8-Endonezya



9-Brezilya



10-Rusya

Yayınlanan raporda ise Türkiye 19’uncu sırada yer aldı.

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR) yayınladığı son raporda, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. Merkezi Londra’da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin yayınladığı kapsamlı raporda Türkiye ile ilgili bilgilerde paylaşıldı. Paylaşılan verilerde Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,8 büyüdü ve 2021'de yüzde 9 ile daha hızlı büyüyeceği belirtildi.

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