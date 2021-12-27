Türkiye Gazetesi

Altının onsu geçtiğimiz haftayı yükselişle kapattıktan sonra yeni haftaya 1.809 dolar civarında başladı.

Geçen haftayı 626 TL’den kapatan gram altın ise güne 638 TL seviyesinde başladı.

Öte yandan çeyrek altın 1.047 lira, Cumhuriyet altını ise 4.176 lirada bulunuyor.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

Vatandaşlar dolar/TL kurunun gram altın fiyatına etki etmesinden dolayı altın yükselecek mi? sorularını sordu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasaların durumunu değerlendirirken bugün yaşana yükseliş için ''Düşüşler bitti yükselişe geçti'' ifadelerinin doğru olmadığını ve dalgalı bir piyasa bulunduğunu ifade etti. Hareketliliğin birkaç hafta devam edeceğini ve sonra oturacağını vurgulayan İslam Memiş kapalı çarşı ve bankaların alım satım konusunda makas aralığının çok geniş olduğunun altını çizdi. İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65’li seviyelerine inebileceğini ifade etti.

NUREDDİN NEBATİ 'DEN ALTIN YORUMU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılmasına yönelik yeni teşvikleri duyurdu. Vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni paketler geliyor. Ocak ayının ilk haftasına işaret eden Nebati ''280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak'' ifadelerine yer verdi. Açıklanan pakete göre vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edebilecek.

Altın fiyatlarında sert düşüş: 26 Aralık yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? Altın fiyatları bu hafta oldukça hareketli bir seyir izledi. Özellikle Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kazanmasıyla gram altının fiyatı resmen çakıldı. Serbest piyasadan gelen son verilere göre altının gram fiyatı son ayların en dip seviyesine ulaştı. Haftanın ilk günü 1060 liraya çıkan gram altın, Perşembe günü 594 lira seviyesine kadar geri çekildi. Bugün sabah saatlerinde 637 TL'den işlem gören gram altın, düşüşünü sürdürüyor. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığı zaman ise altın yüzde 32 değer kaybetti. Düşüşün ardından ise en çok merak edilen konu ise "26 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu oldu. İşte altın fiyatların son güncel fiyatları…

Bakan Nebati tarihi açıkladı: Vatandaşa altın fırsatı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılmasına yönelik yeni teşvikler açıkladı. Değeri 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliyor. Bakan Nureddin Nebati yeni gelecek olan sistemle ilgili tarihi de açıkladı.