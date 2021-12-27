Türkiye Gazetesi

CarrefourSA, marketlerinde ve Carrefoursa.com e-ticaret sitesinde satılan ürünlerin 20 Kasım öncesindeki kur seviyesine göre fiyatlandırılacağını duyurdu. Aralarında kaşar peyniri, ayçiçek yağı ve sütün bulunduğu bir çok üründe indirime gidildi.

FİYAT İNDİRİMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR

Son zamanlarda artan kur seviyesine bağlı olarak gıda ürünlerine yapılan zamlar, kur seviyesinin tekrar düşmesi ile yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. CarrefourSA’dan yapılan açıklamada, “CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir” denildi.

YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM

CarrefourSA reyonlarda yer alan Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası, su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30’a varan indirim gerçekleştirdi.

5 LİTRE YAĞ 109 TL

CarrefourSA’dan verilen fiyat bilgilerine göre Carrefour Kaşar Peynir 500 gram 39.90 TL’den, Carrefour Ayçiçek Yağı 5 Litre 109 TL’den, Pınar Kahvaltı Keyfi Tost Peyniri 600 gram 48.95 TL’den, Barilla Makarna çeşitleri 6.25 TL’den, Carrefour Yağlı Süt 1 Litre 6.90 TL’den, Silen Ultra Tuvalet Kağıdı 12’li 27,49 TL’den, Pınar Tereyağ 1000 gram 99.95 TL’den ve Komili Ege Sızma Zeytinyağı 1 Litre 59.90 TL’den satışa sunuldu.

İKİ KİLO UN 16,90

Bir diğer market zinciri Migros da fiyatlarda indirime gittiğini aktardı. Migros tarafından şu açıklama yapıldı: Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır.

Bu indirim furyasının diğer marketlere de yansıması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fahiş fiyat denetimi Ticaret Bakanlığı denetim ekibi, döviz fiyatlarındaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına ilişkin denetim yaptı. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, denetimlerin ülke çapında yapıldığını söyledi.

Nureddin Nebati zincir marketleri uyardı: Kârınızı yaptınız artık taviz yok Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle artan market fiyatlarıyla ilgili zincir marketlerini uyardı; "Kârınızı yaptınız, bu saatten sonra hiçbir taviz yok"