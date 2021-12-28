Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 11,6180 liradan alınan dolar 11,6200 liradan satılıyor. 13,1740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,1760 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,3900 lira, avronun satış fiyatı ise 12,8940 lira olmuştu.

İSLAM MEMİŞ DOLAR TAHMİNİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar değer kaybederek 10 TL seviyeleri geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş hamlenin doğru olduğunu vurguladı.

Memiş ''Devlet kudretini gösterdi ve gerekeni yaptı. TL’deki itibarı geri aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam yapmış olduğu ekonomi paketi ve uygulamalarında özellikle TL’ye olan güveni tekrar kazanması için çok güzel bir uygulamaya gidildi'' sözlerine yer verdi. Dolar tahmini sorularına İslam Memiş 10 TL altının sürpriz olmayacağı şeklinde cevap verirken ''Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şu an normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir'' değerlendirmesini yaptı.

3 OCAK SONRASI PİYASALAR DAHA DA RAHATLAYABİLİR

Yeni ekonomi paketi ile dalgalı seyreden dolar hafta başında 18 TL'den işlem görürken 11 TL civarına geriledi. Ekonomistler dolar/TL kurunun 9 TL seviyelerine çekilebileceğini ifade ederken İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65’li seviyelerine inebileceğini ifade etti.

Memiş “Hükûmetin uygulamaya aldığı yeni yöntem, dünyada pek eşi benzeri görülmeyen bir yöntem. Döviz krizine bu kadar hızlı ve mantıklı bir müdahale herkesi şaşkınlığa itti. Bundan sonra döviz kendisini salacaktır. Vatandaşlarda hâlâ bir ‘bekle-gör’ mantığı var, ancak bu, dövizin bu seviyelerde kalması ile değişecektir. Piyasada psikolojik direncin 11 lira olduğunu tahmin ediyoruz. Süreç böyle devam eder ve 10 lira bandına kırılırsa, dövizin 9,65 seviyesini test edeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşların döviz mevduatlarındaki çözülmenin yanında, ihracat tarafından da piyasaya döviz girişi oluyor. İhracatçılarımız rekor kırıyor. Yılbaşından sonra da yabancı girişleri göreceğiz. Kısacası dolar bolluğu olacak. Bu da dövizin 9’lu seviyelerine inmesi için ortam hazırlayacak” sözlerine yer verdi.

Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu ise dolar kurunun olması gerektiği yerin 9,60 lira seviyeleri olduğunu söyledi.

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