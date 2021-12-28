Türkiye Gazetesi

Haziran ayından bu yana dar bantta sıkışan Bitcoin, bu sabah itibariyle 48 bin dolara geriledi. Tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 30 geride seyreden Bitcoin, 51 bin dolardan 48 bin dolara sert düşüş gerçekleştirdi. Yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden Bitcoin, diğer kripto paraları da etkiledi. Gerçekleşen düşüşte en büyük pay ise İran’dan gelen haber oldu.

İRAN BITCOIN FAALİYETLERİNİ DURDU

İran, kripto paralar ile ilgili sert bir karar aldı. Kış aylarında artan enerji tüketimi nedeniyle Bitcoin faaliyetlerini duyurduğunu açıklayan İran yetkilileri, özellikle rekor enerji tüketimini azaltmak için bu kararı aldıklarını duyurdu.

EL SALVADOR’DA İŞLER TERS GİTMEYE BAŞLADI

El Salvador’da da işler ters gitmeye devam ediyor. El Salvador’un Bitcoin’i ulusal para birimi ilan etmesinden bu yana yüzde 89 oranında düşüş gösterdi. Alınan sonuçlar ise El Salvador’un Bitcoin’i resmi para yapmasının başarısızlıkla sonuçlandığı gösterdi. Uzmanlar, halkın Bitcoin'i terk edip daha fazla kullanımı olan diğer Kripto Para birimlerine geçebileceğini öne sürdü.

BITCOIN’DE SERT DÜŞÜŞ

Kasım ayında 69 bin dolarlık seviyelere çıkan Bitcoin, bir türlü toparlanma eğilimine giremedi. Tarihi zirvesinden uzaklaşan ve dar banttan işlem görmeye devam eden Bitcoin, bu sabah itibariyle yüzde 5'e yakın kayıpla 49 bin Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 48 bin 738 dolar, en yüksek 51 bin 297 dolar seviyesini gördü.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Lider kripto para birimleri güç kaybederken piyasaya yeni girmiş ve spekülatif fiyat hareketleri yapan kripto para birimleri de bulunuyor. FARM yüzde 64 oranında yükselişle 159.3 dolar, HARD yüzde 23 oranında yükselişle 0.94 dolar, ICX yüzde 20 oranında yükselişle 1.8 dolar, SUSHI yüzde 17 oranında primle 9.1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Meclis'te 'kripto para' toplantısı: Yeni düzenleme neleri içeriyor? 'Kripto Para Yasası'nın hazırlanması ile birlikte bu konudaki çalışmalara hız verildi. TBMM'de yarın gerçekleştirilecek toplantıda kripto paralar konusunda sektörün görüş ve önerileri alınacak. Yapılacak yeni düzenleme ile piyasaya yönelik denetimlerin artırılacak, aynı zamanda şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verilecek.

Kripto para platformu Binance’ye para cezası şoku: Türkiye’de ilk Kripto para platformu BN Teknoloji şirketine (Binance)’ye para cezası şoku. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan denetlemelerde tespit edilen ihalelere ilişkin en üst limit olan 8 milyon TL para cezası kesildi. Kesilen ceza ise kripto para alanında kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır Ekonomi gazetecileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur artışı sırasında yükselen fiyatların hızlı bir şekilde düşmesini isterken kripto paraya ilişkin, "Yasa hazır yakında gecikmeden Meclis'e göndereceğiz" dedi.