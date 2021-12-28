Türkiye Gazetesi

Geçen hafta 1000 TL'nin altına düşen gram altın fiyatı bugün sabah saatlerinde 677 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.088,00

SATIŞ: 1.142,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 677,51

SATIŞ: 677,65

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 614,19

SATIŞ: 646,46

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.509,00

SATIŞ: 4.668,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.443,00

SATIŞ: 4.510,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.291,73

SATIŞ: 4.381,32

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.177,00

SATIŞ: 2.287,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.809,75 $

SATIŞ: 1.810,35 $

ALTIN FİYATI İKİ HAFTALIK KRİTİK BİR SÜREÇ

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu altın fiyatı için iki haftalık kritik bir süreç olduğunu ifade etti. Şatıraoğlu, ''Ons altına gelecek olursak çok önemli bir detay var ve bu gram altın yatırımı olanları da ilgilendiriyor. Ons altında hareketli ortalama güzel işaretler veriyor. 1805 dolar üzerinde kapatma meydana gelirse bu benim için yükselişler başlamış demektir. Peki ondan sonra ne olabilir? Yeni yılla beraber ons altın 1820 dolar seviyesini aşabilirse o zaman çok farklı bir süreç bizi bekliyor demektir. Ondan sonra ons altın 1877 Dolar seviyesini hedef olarak seçecek. Oradan da ons altın 1960 dolar seviyesine doğru hareket eder. Ons altın için çok kritik 2 haftalık bir süreç var'' sözlerine yer verdi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasaların durumunu değerlendirirken bugün yaşana yükseliş için ''Düşüşler bitti yükselişe geçti'' ifadelerinin doğru olmadığını ve dalgalı bir piyasa bulunduğunu ifade etti. Hareketliliğin birkaç hafta devam edeceğini ve sonra oturacağını vurgulayan İslam Memiş kapalı çarşı ve bankaların alım satım konusunda makas aralığının çok geniş olduğunun altını çizdi. Memiş geniş makas aralığının vatandaşların bakış açısını değiştirerek daralacağının altını çizdi. Yatırımcıları geniş makas aralığı olan banka ve kuyumculara karşı ''hep buradan alışveriş yapıyorum'' algısıyla ısrarcı olmamaları gerektiği konusunda uyardı.

İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65’li seviyelerine inebileceğini ifade etti.

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