Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından dolar alışta 11,8966 TL ve satışta ise 11,918 TL, euro ise alışta 13,4634, satışta ise 13,4877 olarak açıklandı.
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
28.12.2021 - 11:22 | Son Güncelleme: 28.12.2021 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,8966 TL olduğu açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Etiketler : Merkez Bankası,kur,
814951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/814951.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER