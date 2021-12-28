Türkiye Gazetesi

2 Kişilik romantik balayı villalarından, kalabalık grupların konaklayabileceği villalara kadar çok çeşitli seçenekler 2022 yılı için sizleri bekliyor. Aradığınız şartlar ne olursa olsun 1000’den fazla tatil villasının arasından kendi zevkinize göre bulabilirsiniz.

Türkiye’nin önde gelen kiralık villa uzmanı Tatil Villacınız, tatil zamanının yılın en önemli zamanı olduğunun bilincinde. Bu nedenle, tatil haftalarını olabildiğince unutulmaz, büyülü ve stressiz hale getirmeyi amaçlıyor.

Mutfağınız daima açık olsun, sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirme keyfiniz asla kesintiye uğramasın. Kendi havuzunuzda istediğiniz zaman güneşlenin, istediğiniz zaman yüzün. Şezlong ayırtmak için strese girmeyin…

Tatil Villacınız da planlayacağınız tatilde, bulunduğunuz tatil bölgesini istediğiniz gibi keşfetme özgürlüğünüz var. Villa tatili demek, canınız ne zaman isterse dışarı çıkabilmeniz, istediğiniz yerleri istediğiniz kadar keşfetmek, kendinizi iyi ve hazır hissettiğinizde de eve dönmeniz demektir.

Sokağa çıkma yasakları, karantina günleri, belli saatlerde yemeğe yetişme zorunluluğu, diğer misafirler için çeşitli konularda endişe çekmek artık geride kaldı. Tatil Villacınız’dan seçeceğiniz villada, tatilinizin bütün odak noktası sadece sizsiniz…

Villacınız tatil destinasyonları

En popüler tatil bölgelerinde hazır bulunan yüzlerce tatil villası ile muhteşem tatilinizi planlamak inanın hiç bu kadar kolay olmadı. Hizmet verilen destinasyonlar:

 İslamlar

 Kalkan

 Bodrum

 Fethiye

 Kaş

 Üzümlü

 Çayköy

 Belek

 Dalyan

 Göcek

 Demre

 Çavdır

 Bezirgân

 Patara

 Sarıbelen



Tescilli Tatil Markası ile Hizmetinizdeyiz

Tatil Villacınız olarak size TURSAB Belgeli Seyahat Acente güvencesi sunar. Tatil Villacınız, 11098 belge numarası ile TURSAB A Grubu Seyahat Acenteleri arasında kayıtlıdır.