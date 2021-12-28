Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında yapılan toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel risklerin masaya yatırıldı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk." dedi.

İHRACAT REKORUNU ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak." dedi.

TCMB Başkanı Ağbal: En önemli önceliğimiz fiyat istikrarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, en önemli önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TCMB Başkanı Ağbal'dan fiyat istikrarı vurgusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan: Fiyat istikrarı politikalarını belirleme görevi TCMB'de Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ait olduğunu belirtti.