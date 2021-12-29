Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Güneş enerjisi sektörü ‘Sürdürülebilirlik ve Enerji Dönüşümü’ temasıyla 23-26 Mart 2022 tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina’da düzenlenecek Solar İstanbul’da buluşmaya hazırlanıyor.

Sektöründeki son teknoloji yüzlerce ürünün sergileneceği ve endüstrinin paydaşlarının ağırlanacağı fuar; Birleşik Fuar Yapım AŞ (BİFAŞ) organizatörlüğünde, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Uluslararası Güneş Enerji Topluluğu (GÜNDER) ve Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) iş birliği ile gerçekleştirecek. BİFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Feraye Gürel “Solar İstanbul, fuar olmanın yanısıra içeriği ve niteliği ile sektörün ihtiyaçlarına katkıda bulunacak” derken, Türkiye’nin potansiyelinin çok büyük olduğunu anlatan GENSED Başkanı Halil Demirdağ de “Bu potansiyeli gerçekleştirmek için siyasi irade, mevzuatlar ve konjonktür verimli dönemini yaşıyor” diye konuştu.

"100 BİN MEGAVAT KURULU GÜCE SAHİBİZ"

GENSED Asbaşkanı Tolga Murat Özdemir ise Türkiye’nin bir güneş ülkesi olduğunu belirterek “8 milyon 230 bin çatı var. Çatılarda 46 bin 760 megavatlık kapasite var” dedi. Hibrit santrallerin önemine vurgu yapan Özdemir “100 bin megavat kurulu güce sahibiz. Rüzgâr ve hidroelektrik santralleri kurulu gücün yarısını oluşturuyor. 50 bin megavatlık bir ana enerji kaynağının yanına kurulabilecek en önemli yardımcı enerji kaynağı solar. Bu alanda 15 bin megavatlık bir potansiyel bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Hidroelektrik santrallerdeki verimliliğin su azalması nedeniyle yüzde 50 düştüğüne vurgu yapan Özdemir şöyle devam etti: Ama o santrallerin enerji nakil hatları, trafoları boş duruyor. Onların üzerinde yüzer GES’imiz olsaydı verimlilikleri devam ederdi. GES’ler su seviyesi düşük olduğu zaman lisans gücünüz kadar hidroelektrik santralin kesintisiz olarak enerji üretmesini sağlıyor. Bu çok önemli bir fayda bunu değerlendirmek lazım.

KUZEY AFRİKA VE ORTA DOĞU'DAN ALIM HEYETLERİ AĞIRLANACAK

Güneş enerjisi sektörünün hacmine ve ihracat ivmesine büyük katkı sağlayan Solar İstanbul Fuarı, yurtiçi ziyaretçilerin yanı sıra; Kuzey Afrika, Orta Doğu ve BDT ülkeleri başta olmak üzere 8 ülkeden profesyonel alıcı heyetleri Türk solar endüstrisi ile buluşturulacak. Toplamda 12 ülkeden 8 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin beklendiği fuarda güneş enerjisine dair binlerce son teknoloji ürün alıcısı ile buluşturulacak.

TÜRKİYE'NİN İHRACATINA ENERJİ DE KATILACAK

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, sektördeki mesleki yeterliliğinin gelişmesi için mesleki yeterlilik merkezini kurduklarını, GÜYAD Başkan Yardımcısı Birol Ergüven de Türkiye’nin ihracat rakamlarına enerjinin de katılabileceğini söyledi.

Azerbaycan ile mutabakat: 'Gardaş' ile enerjide yeni dönem Azerbaycan ile enerjide yeni bir sayfa açıldı. Bakü'de konuşan Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye'nin Karabağ'da yenilenebilir enerji yatırımı planladığını söyledi. Dönmez, Gürcistan üzerinden elektrik transferinin değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye’den enerjide dev adım: Beş ilde petrol aranacak Türkiye enerjide dev bir adım attı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü, beş ilimizde petrol aranma izni verdi. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanırken İzin verilen beş il ise Mersin, Hakkari, Mardin, Siirt ve Şırnak oldu.