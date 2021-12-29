Türkiye Gazetesi

Türkiye, son 20 yılda tohuma yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Yüzlerce tohum çeşidi geliştirildi, sektörün ithalatı karşılama oranı yüzde 100’e yaklaştı. “İsrail tohumuna mecburuz” efsanesi çöktü, 93 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, tohum üretiminin son 20 yılda 8 kat artırdığını belirterek, cari fazla veren bir sektör olmak istediklerini bildirdi.

Geçen yıl tohum ihracatının 190 milyon dolar, ithalatının da 170 milyon dolar olduğunu anlatan Güler “93 ülkeye ihracat yapıyoruz. 1980’lerde ithalatı karşılama oranımız yüzde 22’ydi. Bugün bitkisel ürünler ile birlikte yüzde 80-85’lere kadar geldik. Kısa zamanda ithalatı karşılamada yüzde 100’e ulaşacaktır” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün açıklanacak kasım ayı ihracat rakamlarının yeni bir cumhuriyet tarihi rekoru olacağını müjdeledi.

Demir ithalatıyla fiyatlar düşer Gayrimenkul sektöründe yüzde 1,4 seviyelerine kadar çıkan kredi faizleri ile girdi maliyetlerindeki yüzde 100’leri aşan yükseliş yerli alıcıyı beklemeye iterken sektörden sorunların çözümüne ilişkin yeni öneriler gelmeye devam ediyor.