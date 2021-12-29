Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 11,9410 liradan alınan dolar 11,9430 liradan satılıyor. 13,4980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,5000 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,8270 lira, avronun satış fiyatı ise 13,3790 lira olmuştu.

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022’deki beklentileri değerlendirirken dolardaki dalgalanma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmanın birkaç hafta süreceği belirten İslam Memiş alım satım makas aralığının çok geniş olduğunu ifade etti. İslam Memiş ''Dolar bugüne de yükselerek başladı. Dolarda direnç seviyesi 12,50 TL’dir. Gram altında direnç seviyesi 750 TL’dir'' dedi. Doların tekrar test edildikten sonra düşebileceğini vurgulayan Memiş, ''Doların psikolojik direnç seviyesi 10 TL’dir. Bu yukarı doğru kırıldığı için yükseliyor. Dövizle ticaret yapan yatırımcıya kademeli alım yapmalarını öneririm. 10-11 TL bandında yüzde 50 ihtiyaçlarını görebilirler. Daha aşağı düşmesi durumunda da ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilirler’’ değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş Kur Korumalı Vadeli TL Mevduatı hakkında “Hükûmetin uygulamaya aldığı yeni yöntem, dünyada pek eşi benzeri görülmeyen bir yöntem. Döviz krizine bu kadar hızlı ve mantıklı bir müdahale herkesi şaşkınlığa itti. Bundan sonra döviz kendisini salacaktır. Vatandaşlarda hâlâ bir ‘bekle-gör’ mantığı var, ancak bu, dövizin bu seviyelerde kalması ile değişecektir’’ açıklamalarında bulunurken 10 TL altının sürpriz olmadığını ifade etti.

Yılbaşından sonra da yabancı girişlerin olacağını hatırlatırken bu durumun dövizin 9’lu seviyelerine inmesi için ortam hazırlayacağına dikkat çekti.

DOLAR HESABINI TL'YE ÇEVİRENE DESTEK

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; bir defaya mahsus, dolar, euro ve sterlin cinsi döviz tevdiat hesaplarının TL’ye dönüşümünü desteklemeye yönelik bir uygulama başlattı. Uygulama 20 Aralık öncesi açılan döviz tevdiat hesaplarını kapsayacak.

20 Aralık 2021 tarihinden önce ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan vatandaşlar ve yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürürken destekten yararlanabilecek. Hesaplar, 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak ve destek tek seferlik geçerli olacak. Hesaplar bankada açılacak. Banka aldığı dövizi Merkez Bankası’na aktaracak ve TL olarak karşılığını alacak. Dönem sonunda da oluşan faiz bankaca ödenecek. Kur farkı veya kur değişiminden kaynaklı faiz farkı oluşursa bu farkı, mevduat sahibine verilmek üzere Merkez Bankası tarafından bankaya ödenecek. Vadeden önce hesaptan para çekenler destekten yararlanamayacak.

Merkez Bankası 7 ocak tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı. TCMB’nin 21 Aralık tarihinde yaptığı Basın Duyurusu'nda, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde, TCMB’nin sağladığı destekten yararlanabilmesine ve vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşen tutarların zorunlu karşılık tesisinden muaf tutulmasına karar verildiği belirtildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile altın yatırımcısına Merkez Bankası'ndan destek geldi.

Karara göre tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi. Buna göre, 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak. Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak.

Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

İslam Memiş 2022 altın ve dolardaki beklentileri değerlendirdi Altın ve para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022’de para piyasalarını nelerin beklediğini açıklarken, dolardaki dalgalanmanın oturması için gerekli süreyi yorumladı.

Dolar bugün ne kadar? 28 aralık döviz fiyatları Dolar bugün ne kadar? İstanbul serbest piyasada dolar 11,6200 liradan, avro 13,1760 liradan güne başladı. 28 Aralık 2021 döviz fiyatları haberimizde. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 3 Ocak'tan sonra piyasaların rahatlayacağını açıkladı.

Altın hesabını TL'ye çevirenlere destek Altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Karar Resmî Gazete'de yayımlanırken açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Merkez Bankası her gün saat 11.00'de gram altın fiyatı açıklayacak.