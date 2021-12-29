Türkiye Gazetesi

Bitcoin, Aralık ayında yüzde 15’ten fazla değer kaybederek Mayıs’tan sonra ilk defa en kötü aylık performansını gösteriyor. Piyasadaki küçük tepkilerle tekrardan yükselişe geçmeye çalışan Bitcoin, düşüşünü durduramıyor. Uzun süredir düşüşte olan Bitcoin için 2022 yılı tahminlerinde ise rakamlar en üst seviyeye çıkmış durumda.

ÇİN VE İRAN’IN ALDIĞI KARARLAR PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Çin’den gelen karar kripto para piyasasında şok etkisi oluşturmuştu. Çin’in kripto para madenciliğini yasaklaması ardından ise İran’ın enerji tüketiminin yüksek olması nedeniyle ara ara kripto para madencilik faaliyetlerine yasak koyması ve ülkelerin regülasyon girişimleri kripto para birimlerinin değer kaybetmesine neden oluyor.

BALİNALAR DURGUN

Yapılan son araştırmalara göre uzun süredir elinde Bitcoin tutan kişiler yüzde 70'e yakın kazançları olsa da satışa geçmedi. Tecrübeli olan Bitcoin yatırımcıları satış yapmayıp, fiyatın daha da yükselebileceğine yönelik beklenti içinde. Piyasada dolaşımda olan Bitcoin'lerin genel olarak 30 bin dolar civarında alınanlar olduğu belirtiliyor.

BITCOIN’DE SON DURUM

Güne 47 bin 781 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 47 bin 350 dolar, en yüksek de 48 bin 119 dolar seviyesini gördü. Saat 08:30 itibarıyla 47 bin 831 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ETHEREUM’DA DÜŞÜŞ

4 bin doların altına gerileyen Ethereum yükseliş hareketi gösteremiyor. Kripto para birimi güne 3824 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3785 dolar, en yüksek de 3838 dolar seviyesini gördü. Saat 08:30 itibarıyla 3800 dolardan alıcı buluyor.

EN ÇOK YÜKSELENLER

Kripto para birimleri arasında en çok yükselenler listesinde Quick yüzde 49 oranında primle 379 dolar, MLN yüzde 32 oranında yükselişle 113 dolar, ALCX yüzde 25 oranında yükselişle 277 dolar, FARM yüzde 20 yükselişle 184 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DEĞER KAYBEDENLER

En çok düşen kripto paralar arasında ICX yüzde 17 oranında kayıpla 1.5 dolar, FOR yüzde 11 oranında kayıpla 0.078 dolar, HIGH yüzde 11 oranında düşüşle 11.64 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Bitcoin’de yükseliş! Son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı Kripto para piyasaları güne hareketli başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin, 200 günlük hareketli ortalamasından destek bularak 50 bin doların üzerine çıktı. İki haftadır 48 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, bugün ivme kazanarak yükselmeye başladı. Şuan piyasada 51 bin 524 dolardan işlem gören Bitcoin, alt coinleride canlandırdı.

Bitcoin’de tüm paranın yüzde 27’si on binde birlik grubun elinde En büyük kripto para birimi Bitcoin’de az sayıdaki bir grup paranın önemli bir kısmını elinde bulunduruyor.

21 Aralık Bitcoin kaç TL oldu? Uzmanlardan kripto paralarla ilgili kritik tahmin Kripto para piyasası düşüşüne devam ederken, Bitcoin dolar bazında gerilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, 50 bin dolar direncini aşamadı ve düşmeye devam ediyor. Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki düşüşler devam ederken, yeni yıla günler kala uzmanlardan önemli açıklamalar geldi.