Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK'te katıldığı Tarafsız Bölge programında; ekonomideki sıcak gelişmeleri, Vadeli TL mevduatı kur koruması uygulamasının detaylarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Nebati, "Artık insanlar dolar indi mi çıktı mı diye bakmayacak. TL mevduat sahipleri koruma altında, yükselişten etkilenmeyecek" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'de cımbızlama bir hastalık haline dönüştü. Bir bakıyorsunuz bir cümleyi almış bunu kullanıyorlar. Bunu hastalıklı bir şekilde ortaya sürmek, hastalık diyorum buna. Sosyal medyada kim olduğunu belli olmayan birileri, hakaret ediyor, cımbızlama yapıyor buradan algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar.

DOLARDA SON DURUM

Bugün Merkez Bankası 12 Lira olarak açıklamıştı. Artık insanlar dolar indi mi çıktı mı diye bakmayacak. TL mevduat sahipleri koruma altında, yükselişten etkilenmeyecek. 18 liraya giderken ki rakamlar sürekli değişti ve yukarı doğru değiştir.

"20 ARALIK GECESİ KURA HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNULMADI"

Merkez Bankası müdahale ederse açıklamak zorunda, dolaylı müdahale de belli bir müddet sonra zaten gözüküyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kura müdahale edilmedi. Çok sığ bir piyasa ve insanların psikolojisi ile oynuyorlar. Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olmaz. Türkiye'de herkes dolara bakar. Döviz değil direk dolara bakar. Bizim bir hocamız vardı. "Ne zaman ki televizyonu açtınız, doları görmeye başladınız homoekonomikus olmuşuzdur." derdi.

"PSİKOLOJİK HARP UYGULADILAR"

Cumhurbaşkanımız olmak üzere hep şunu söyledik. Tamamen psikolojik bir harp haliydi, 20 Aralık gecesine kadar.

Katar ile sahte belgeler yayınladırlar. Psikolojik harp uyguladılar. Küçük yatırımcıları döviz almayı teşvik ettiler. Küçük yatırımcı için 50 bin lira bütün varlığıdır belki de. Bunun hakkını nasıl ödersiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatındaki artışı açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatındaki artışı açıkladı. Erdoğan, Türk lirası mevduatların bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttığını ve artmaya devam ettiğini duyurdu.

Bakan Nebati duyurdu: TL mevduatına geçiş 10 milyar lirayı aştı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıp, yüksek faizin kesin çözüm olduğunu söyleyenlere tokat gibi bir cevap olduğunu ifade etti. Kur korumalı TL mevduatına geçiş işin de rakam veren Bakan Nebati, 10 milyar lirayı aştığını duyurdu.

İş dünyasından 'TL mevduatında kur farkı'na destek İş dünyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin dün akşam açıkladığı tedbirlerden memnun. Yapılan açıklamalarda Türk Lirası'na olan güvenin artacağının altı çizilirken döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine olan inancın tam olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda müjdeler: TL mevduatlarına dolar ayarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ekonomik önlemleri açıklayan Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi.