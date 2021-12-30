Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması ve tasarruf sahiplerinin altın hesaplarından daha fazla kazanç sağlayabilmesi için beklenen adım atıldı. Altında da “kur korumalı TL mevduat” ürünü devreye alındı. Yayımlanan tebliğe göre; işlenmiş ve hurda altınlar, hesap sahibinin talep etmesi hâlinde TL’ye çevrilecek. Aracı bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı olan TL, ilgili bankaya aktarılacak.

Banka tarafından 3, 6 veya 12 ay vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. Mevduat getirisi de dâhil olmak üzere vade sonundaki miktar, altının ilk dönüşüm fiyatı ile hesaplanacak olan miktardan düşük kalırsa, oluşan fark birikim sahibine ödenecek. Hesabın vadesinden önce bozulması hâlinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş "Dövizde dalgalanmanın önüne geçmek için başlatılan kur korumalı TL mevduat ürünü, altın için de devreye alındı. Hükûmetin bu tür adımlarını olumlu değerlendiriyoruz. Vatandaşların alternatif oluşturmaları önemli. TL’nin değerinin yükseltilmesi adına alınan bu kararlar, piyasada iyi bir hava oluşturacak. Altın varlıklarının da TL’ye çevrilmesine imkân tanıyacak. Uzun vadeli yatırımcılar için mantıklı bir mevduat türü" açıklamasında bulundu.

TL DEĞER KAZANACAK

Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu da "Dövizde yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar altına yöneldi. Dolasıyla orada ciddi bir hacim oluştu. Yeni uygulama ile vatandaşlar birikimlerini TL’ye çevirme arzusunda olacaktır. Çünkü kayıp en aza iniyor. Altın fiyatlarının düşmesi durumda da Hükûmet, mevduat sahiplerine destek sağlayacak. Bir nevi garantili yatırım denebilir" dedi.

Hacıoğlu, "Yastık altına daha az etkisi olabilir ancak bankalardaki altın hesaplarından korumalı TL hesaplarına ciddi bir geçiş yaşanacaktır. Bankalarda 250 bin ton tonluk bir altın rezervi var. Bu da 60 milyar TL’ye tekabül ediyor. Vatandaşlar bu birikimlerini TL’ye çevirme arzusunda olacaktır. Bu da TL’nin değerinin artırılmasında bir kaldıraç görevi görecek" diye konuştu.

İslam Memiş'ten altın hamlesi için uyarı TL’nin değerini yükseltmeye yönelik kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Artık altın hesapları ve katılım fonları TL mevduat hesabına dönüştürüldüğünde devlet desteği alacak. Altın ve para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni düzenlemeyi yorumladı ve yatırımcılara kritik önerilerde bulundu.