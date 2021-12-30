Türkiye Gazetesi

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 2013 yılından bu yana başarıyla uygulanan ve sistemin sağlıklı büyümesinde önemli rol üstelenen yüzde 25 devlet katkısı desteği, 5 puan daha artırılarak yüzde 30’a çıktı. Sektörde büyük heyecana yol açan artışa yönelik açıklamada bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, devlet katkısı oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmasının, sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını belirtti. Ayrıca, 2022 yılı için açıklanan 5 bin lira brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin de 18 bin liraya yükseleceğini açıkladı.

Benli “Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sözleşmelerine ayrı ayrı devlet katkısı verildiği için hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcılarımızın yararlanabileceği devlet katkısı 36 bin liraya kadar çıkabilmektedir” dedi.

Sigorta sektörü, ekonomik sürdürülebilirliğin en önemli aracı olarak, bu tür inişli çıkışlı dönemlerde gerek sağladığı fonlar gerekse ekonomik değerlerin risk transferi yoluyla korunması adına önemli bir misyon üstleniyor. Bu misyonun bir ayağının da refah seviyesinin sürdürülebilirliği adına BES tarafından üstlenildiğini belirten Benli, ülkemizde 2003 yılında kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 18 yılını başarıyla tamamladığını ve bugün 13,3 milyon katılımcıya ve 250 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşıldığının altını çizdi.

“BÜYÜK İVME YAŞATACAK”

2013 yılından bu yana başarıyla uygulanan yüzde 25 devlet katkısının dünyada hiçbir ülkede sunulmayan bir teşvik olduğuna dikkat çeken Benli şöyle konuştu: Devletimizin yeni reformuyla devlet katkısı oranı yüzde 30’a çıkarılarak; sistemimize güven tazelenmiş, tasarruf eden katılımcılarımız ödüllendirilmiş olacaktır. Sistemdeki katılımcıların BES’i tercih etmedeki en önemli sebeplerden biri olan yüzde 25 devlet katkısı teşvikinin yüzde 30 seviyesine yükselmesiyle sistemin sürdürülebilir büyümesine büyük bir ivme katmasını bekliyoruz.

Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni dönem: Devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bireysel emeklilik sistemine devlet katkısı oranının yüzde 5 artırmak suretiyle yüzde 30'a çıkarılacağını duyurdu.