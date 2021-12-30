Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 12,9230 liradan alınan dolar 12,9250 liradan, 14,65 liradan alınan euro ise 14,6520 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 12,63 liradan, euro ise 14,32 liradan satılmıştı.

İSLAM MEMİŞ DOLAR YORUMU

Dolar/TL kurunun yükselişi hakkında yorum yapan İslam Memiş Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin vatandaşa iyi anlatılması gerektiğini ve kurda görülen oynaklığın birkaç devam edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş, 2021 yılında en çok doların kazandırdığını ifade etti. Memiş her yıl olduğu gibi 2021 yılında da altının kazandırdığını söylerken yatırımcının yıl boyu altından yakalık yüzde 20 kazanç sağladığını ifade etti. Elindeki varlıkları satmayanların kazandığı bir yıl olduğunu vurgulayan İslam Memiş ev, altın, araba satışı yapanların enflasyon ve kur farkı nedeniyle yerine koyamadıklarını söyledi.

NUREDDİN NEBATİ DOLAR TAHMİNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş hakkında ''Her şey kontrol altında'' mesajı verirken dolar tahmini hakkında sorulara da cevap verdi.

Nureddin Nebati ''Köpük gitti, gidiyor, gitmeye devam edecek. Şu rakamda sabitlenmesini beklemek gibi bir şey doğru değil. Uluslararası konjonktür, dünya ekonomisi, salgının seyri, bunlar göstergeleri her zaman etkiler. TL şu anda normal değerlerine göre değersiz. Köpüğün devam ettiğini söyleyeyim'' sözlerine yer verdi.

Dolar bugün ne kadar? 30 aralık döviz fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklamasının ardından dolar geçtiğimiz hafta gördüğü 18 TL rekorundan 10 TL seviyelerine kadar geriledi. Haftanın son işlem gününe doğru dolar/TL kuru yükseliş trendine girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar tahmini yanında piyasalar hakkında açıklamalarda bulundu.

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