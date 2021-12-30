Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor.

Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12,6185, euro 14,2816 olarak olarak açıkladı.

Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.

Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,8966 TL olduğu açıklandı.

Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,4373 TL olduğu açıklandı.

Merkez bankası günlük kur rakamını açıkladı Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olarak belirlendi.