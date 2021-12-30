Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Söz konusu verilerde gerileme olduğu gözlemlendi. Buna göre, 24 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 812 milyon dolar gerileyerek 72 milyar 555 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Aralık'ta 78 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 136 MİLYON DOLAR AZALDI

Bahsi geçen dönemde altın rezervleri, 136 milyon dolar azalarak 38 milyar 507 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 948 milyon dolar azalışla 116 milyar 874 milyon dolardan 110 milyar 926 milyon dolara indi.

Merkez Bankası günlük kur rakamı ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için geçerli olan dolar alış kurunu günlük 12,6185 olarak açıkladı. Gram altın fiyatı ise 726,75 TL oldu.

Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,8966 TL olduğu açıklandı.

Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, dolar kurunun seviyesi 11,4373 TL olduğu açıklandı.