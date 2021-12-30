Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 68 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek. Söz konusu artışın pompa satış fiyatına yansıyacağı öğrenildi.

AKARYAKITA SON 3 AYDA BÜYÜK ZAMLAR GELDİ

Türkiye’de Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar geldi. Son 3 ayda benzin fiyatları yüzde 49; motorin yüzde 58 ve LPG yüzde 80 arttı. Bu artışın önemli kısmı TL’nin Dolar ve Euro kuru karşısında hızla değer kaybettiği kasım ayının ikinci yarısından aralık ayı ortasına kadar olan son 1 aylık dönemde oldu. 16 Kasım-18 Aralık 2021 tarihleri arasında benzin fiyatına yüzde 43, motorine yüzde 40 ve LPG’ye yüzde 32 zam geldi.

Benzin ve motorinde indirim! Pompaya yansımayacak Benzin ve motorinde bu gece yarısından geçerli olacak indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak ve pompa fiyatlarına yansıtılmayacak.

Benzin ve motorine yeni zam! EPGİS'in duyurusuna göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak.

EPGİS açıkladı: Benzine 56 kuruş zam EPGİS'den yapılan duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam geldi.

Benzin ve Motorine zam geldi Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorine 31 kuruş zam geldi. Söz konusu zamlar pompaya yansıyacak.