Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi yeni ekonomi modeli oldu. Edinilen bilgilere göre toplantıda genel bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaların moralinin yüksek tutulması gerektiğini, Türkiye’nin ekonomik yapısının güçlü olduğunu, kur ve döviz dengesinde piyasanın istikrara kavuşacağını vurguladı.

Sürecin kontrollü bir şekilde ilerlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sahadaki çalışmalarınızı hızlandırın. Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım. Her şey kontrolümüz altında. Türkiye’yi ekonomisi güçlü 10 ülke arasına sokacağız” değerlendirmesinde bulundu.

SOYLU: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başlatılan teftiş de gündeme geldi. Bazı MKYK üyeleri, teftişi eleştirirken bazı kurmaylar ise bu sürecin hassas bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. MKYK toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, müfettişlerin yapılan teftiş sonucunda bir rapor hazırlayacağını ve sürecin hâlâ devam ettiğini belirttiği öğrenildi.

MKYK toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yeni ekonomi modeli ve kur vadeli mevduat hesabının detaylarını anlattı. Türkiye’nin makroekonomik gücünün yerinde olduğunu ifade eden Bakan Nebati “Bunu daha önce söylüyorduk ama inandıramıyorduk, ancak şimdi görüyorlar. Düzelteceğiz, inançlı olun. Bu konuda kararlıyız. Fırsatçılık yapanlara, fiyatlarını indirmeyenlere göz açtırmayacağız. Denetimlerde gereken yapılacak” dedi.

AK Parti 81 ilde harekete geçti: Yeni ekonomi modeli halka anlatılıyor AK Parti, hem yeni ekonomi modelini hem de son günlerde atılan adımları vatandaşa anlatmak için 81 ilde harekete geçti.

Bakan Nebati yeni ekonomi modelinin detaylarını tek tek açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon kanalında Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi ve ekonomik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.